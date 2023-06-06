Для бывшего замгубернатора срок стал реальностью

Суд в Ростове-на-Дону заменил фигурантам уголовного дела о хищении средств при строительстве стадиона «Ростов-Арена» условные сроки на реальные. В числе осужденных — бывший заместитель губернатора региона Сергей Сидаш. По решению апелляционной инстанции он должен будет провести в колонии общего режима четыре года. Ранее сам Сергей Сидаш заявлял, что делал все, чтобы не допустить срыва сроков строительства стадиона к началу чемпионата, и поступил бы так снова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш во время вынесения приговора в Кировском районном суде

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш во время вынесения приговора в Кировском районном суде

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский областной суд повторно рассмотрел жалобы на приговор Кировского районного суда Ростова, вынесенный бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу, а также учредителю АО «Донтрансгидромеханизация» Валентину Леванову и генеральному директору этой компании Андрею Андросову.

Апелляционная инстанция посчитала необоснованным применение судом первой инстанции ст. 73 УК РФ, позволяющей назначить фигурантам дела условное наказание.

Теперь чиновнику придется провести в колонии общего режима четыре года, а предпринимателям — шесть и пять лет соответственно.Все трое были взяты под стражу в зале суда.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании солидарно с осужденных ущерба, причиненного ими Ростовской области, на сумму более 80,7 млн руб. С Валентина Леванова и Андрея Андросова дополнительно взыскано еще почти 117,6 млн руб.

В октябре 2022 года Кировский райсуд Ростова признал Сидаша виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Валентин Леванов и Андрей Андросов были признаны виновными в мошенничестве.

По версии следствия, компания «Донтрансгидромеханизация» поставила на стройку стадиона «Ростов-Арена» мелкозернистый песок вместо предусмотренного проектом более качественного крупнозернистого. Поставщику заплатили 474 млн руб., что, по подсчетам правоохранителей, на 80,7 млн руб. больше реальной стоимости стройматериала.

Курировавший строительство стадиона заместитель губернатора Сергей Сидаш был задержан в мае 2019 года. Чиновника обвинили в том, что он из карьерных соображений потребовал от чиновников регионального минстроя провести строительные работы поскорее, без корректировки сметы с учетом замены песка.

Сам Сергей Сидаш во время процесса настаивал на своей невиновности.

Он заявлял, что не изучал детально проектно-сметную документацию, так как считал это делом других сотрудников правительства, в частности специалистов по строительству и составлению госконтрактов. Чиновник говорил, что его главной задачей было не допустить срыва сроков строительства стадиона к началу ЧМ и он делал все для этого.

«Если бы сегодня то же самое произошло, я бы точно так же все сделал, чтобы не подвести ни Ростовскую область, ни наше региональное правительство»,— подчеркивал Сергей Сидаш.

Кировский райсуд приговорил всех троих фигурантов к условным срокам. Стороны обжаловали приговор. Защита настаивала, что дело должно быть прекращено, обвинение просило назначить фигурантам более строгие наказания. Однако в декабре Ростовский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.

И адвокаты, и прокуратура обратились в Четвертый кассационный суд и потребовали отменить апелляционное постановление облсуда. Кассационный суд посчитал, что при предыдущем рассмотрении были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Инстанция оставила жалобы защиты без удовлетворения и согласилась с требованием прокуратуры, отправив дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Ростовского областного суда.

«Естественно, мы будем обжаловать решение областного суда о реальном сроке в кассационном порядке»,— сказал «Ъ» адвокат Сергея Сидаша Александр Полянский.

Отметим, что Ростовский областной суд уже третий раз за последнее время при повторном рассмотрении дел в апелляционном порядке меняет условные сроки на реальные по резонансным делам против чиновников и силовиков. Так, изначально суд оставлял без изменения, а при повторном рассмотрении ужесточал приговоры экс-мэру Новочеркасска Игорю Зюзину и экс-прокурору Пролетарского района Ростовской области Сергею Калитвинцеву.

Примечательно, что незадолго до этого в судебной системе Ростовской области произошли серьезные изменения — так, в отставку ушла председатель суда Елена Золотарева, которая недавно сама стала фигуранткой уголовного дела о коррупции. Также заподозрены во взяточничестве и посредничестве во взяточничестве были действующий заместитель председателя облсуда Татьяна Юрова и председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону