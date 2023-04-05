Экс-чиновника завели на посадку

Прокуратура добилась реального срока для бывшего мэра Новочеркасска Игоря Зюзина, ранее признанного виновным в получении от строительной фирмы «Диволан» 2,6 млн руб. за покровительство. При рассмотрении приговора в третий раз в апелляционном порядке Ростовский областной суд заменил наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб. на восемь лет колонии строгого режима. Защита намерена обжаловать это решение в кассационном порядке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игоря Зюзина в ближайшее время этапируют в колонию строгого режима

Фото: cityug.ru Игоря Зюзина в ближайшее время этапируют в колонию строгого режима

Фото: cityug.ru

Ростовский областной суд назначил бывшему мэру Новочеркасска Игорю Зюзину восемь лет колонии по делу о взятке. Он был взят под стражу в зале суда. Ожидается, что в ближайшие несколько недель экс-чиновника этапируют в колонию строгого режима.

В мае 2021 года Октябрьский районный суд Ростовской области признал Игоря Зюзина виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновник был приговорен к штрафу в размере 3 млн руб. и лишен права занимать определенные должности на три года.

По версии следствия, в 2017 году Игорь Зюзин, занимая должность мэра Зверево (с декабря 2017 года — глава администрации Новочеркасска), вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной обещал строительной фирме «Диволан» поспособствовать в заключении муниципальных контрактов и приемке выполненных работ. За эту услугу он получил от директора «Диволана» Дениса Козлова более 2,6 млн руб., говорится в материалах дела.

Альбина Порошина признала, что брала деньги, и в августе 2019 года ей было назначено восемь лет колонии. Вскоре после этого она дала показания на своего бывшего начальника.

Игорь Зюзин отрицает свою причастность к коррупционной схеме. Его защита настаивала, что Порошина сама брала взятки, а ее руководитель об этом не знал.

«Она говорила взяткодателям, что они должны дать больше денег, поскольку часть суммы идет “наверх”. Однако на самом деле Зюзин ничего не знал об этом и никакой доли не получал. Прямых доказательств того, что он брал деньги, в деле нет. Только слова Порошиной и других свидетелей», — подчеркнула в разговоре с «Ъ-Юг» адвокат Игоря Зюзина Людмила Лысенко.

Защита Игоря Зюзина просила Ростовский облсуд и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции квалифицировать действия экс-чиновника по более мягкой статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), а затем закрыть дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования. «Его вина лишь в том, что он не доглядел, не знал, что его помощница ведет такую деятельность», — считает госпожа Лысенко.

Прокуратура также не согласилась с решением суда первой инстанции и требовала при апелляционном и кассационном рассмотрении приговора ужесточить наказание осужденному до 11 лет колонии.

Ростовский областной суд дважды оставлял приговор без изменения. «Суд первой инстанции в полном объеме учел требования закона о строго индивидуальном подходе, все заслуживающие внимания обстоятельства, в связи с чем назначенное Зюзину наказание за совершенное преступление не является чрезмерно мягким или суровым», — говорилось в одном из апелляционных определений.

Однако Четвертый кассационный суд дважды возвращал дело в облсуд, среди прочего указывая, что наказание бывшему чиновнику в виде штрафа не способствует восстановлению социальной справедливости.

«[Оно], наоборот, будет воспринято им как фактическое освобождение от заслуженного наказания», — говорилось в одном из определений суда.

При третьем рассмотрении дела Ростовский областной суд назначил Игорю Зюзину реальный срок. «Когда ему назначили штраф, он все выплатил, не без помощи родственников и знакомых. Таким образом, приговор по делу исполнен. А теперь его взяли под стражу для отбытия другого наказания. Как это юридически обосновано, пока непонятно, ждем копии решения, поскольку на заседании была зачитана только его резолютивная часть», — отметила адвокат Людмила Лысенко.

По ее словам, также неясно, как экс-чиновник будет отбывать наказание с учетом имеющихся у него тяжелых заболеваний. «Он тяжело болел, когда дело слушалось в суде первой инстанции, и болеет до сих пор. Из-за этого откладывались заседания в том числе при последнем рассмотрении приговора в облсуде», — рассказала адвокат. Она заявила, что защита снова обжалует решение в кассационном порядке.

Кристина Федичкина