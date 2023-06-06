Владельцы iPhone 8 и iPhone X не получат возможность установить iOS 17

Американская корпорация Apple объявила, что операционную систему iOS 17 нельзя будет установить на смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Обновить операционную систему можно только на моделях iPhone XS, XS Max, XR и выше.

Apple выпустила iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X в 2017 году, в iPhone X впервые появилась функция распознавания лица Face ID. Apple собирается выпустить iOS 17 осенью 2023 года. В ней можно настраивать экран звонка, появится функция Live Voicemail, которая во время вызова сможет перевести в аудио написанный пользователем текст.

Ранее Apple объявила, что прекратит поддержку базовых приложений на устройствах, работающих на старых операционных системах. Поддержку могут потерять гаджеты, работающие на iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и tvOS 11.

Евгений Федуненко