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Коммерсантъ FM
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Apple отключит базовые функции на старых iPhone

Американская корпорация Apple собирается прекратить поддержку базовых приложений на устройствах, работающих на старых операционных системах. Как сообщает 9to5Mac, поддержку потеряют гаджеты, работающие на iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и tvOS 11.

Пользователям в ближайшее время поступит уведомление о необходимости обновления операционной системы, если это возможно. Устройства, работающие на устаревших операционных системах, потеряют поддержку всех сервисов, кроме iCloud. Перестанут работать, например, App Store, Siri и «Карты». Поддержку Apple потеряют все смартфоны, выпущенные до iPhone 5S (то есть до 2013 года).

Как сообщает Apple, только 8% устройств компании работают на операционных системах, вышедших ранее iOS 15. По данным СМИ, iOS 17 нельзя будет установить на iPhone 8, iPhone X, iPad пятого поколения и iPad Pro первого поколения.

Евгений Федуненко

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