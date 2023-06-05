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Коммерсантъ FM
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Гладков сообщил, что в приграничной Новой Таволжанке остаются 100 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, попадающего под обстрелы, остаются около 100 человек. По его словам, власти не могут зайти в село из-за обстрелов.

«Сегодня мы пока туда войти не можем, в селе оставались около 100 человек, по докладу главы округа. Обстрелы последних дней не позволяют уточнить информацию»,— cказал господин Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте». До начала боевых действий в селе проживало около 5 тыс. человек.

Губернатор Гладков: власти пока не могут войти в Новую Таволжанку из-за обстрелов

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Граничащая с Украиной Новая Таволжанка последние дни подвергается интенсивным обстрелам. Местные власти сообщали, что сегодня ВСУ выпустили по селу более 70 ракет из РСЗО «Град». Вместе с тем «Русский добровольческий корпус», состоящий из воюющих на стороне Украины россиян, заявлял, что удерживает Новую Таволжанку.

О том, что происходит в Новой Таволжанке, читайте в материале корреспондента «Ъ» «"За три дня это все не утихнет"».

Фотогалерея

Последствия обстрелов в Белгородской области

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно&lt;br>На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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