Гладков сообщил, что в приграничной Новой Таволжанке остаются 100 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, попадающего под обстрелы, остаются около 100 человек. По его словам, власти не могут зайти в село из-за обстрелов.

«Сегодня мы пока туда войти не можем, в селе оставались около 100 человек, по докладу главы округа. Обстрелы последних дней не позволяют уточнить информацию»,— cказал господин Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте». До начала боевых действий в селе проживало около 5 тыс. человек.

Граничащая с Украиной Новая Таволжанка последние дни подвергается интенсивным обстрелам. Местные власти сообщали, что сегодня ВСУ выпустили по селу более 70 ракет из РСЗО «Град». Вместе с тем «Русский добровольческий корпус», состоящий из воюющих на стороне Украины россиян, заявлял, что удерживает Новую Таволжанку.

О том, что происходит в Новой Таволжанке, читайте в материале корреспондента «Ъ» «"За три дня это все не утихнет"».