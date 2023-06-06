Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру в течение трех дней

Комиссия Минкультуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре, по итогам которой с национальным заповедником 5 июня был пописан акт приема-передачи госимущества. Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко. В соответствии с актом монахам Украинской православной церкви (УПЦ) предписано в течение трех дней покинуть территорию лавры.

«В случае отказа будет судебное заседание для принятия соответствующего решения по устранению препятствий в пользовании имуществом заповедника. Представители монастыря отказались принять акт приема-передачи государственного имущества»,— рассказал господин Ткаченко в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» — крупнейший на Украине музейный комплекс, действующий на территории Киево-Печерской лавры. Подчинен Министерству культуры Украины. В марте и. о. гендиректора лавры Александр Рудник подписал уведомление о расторжении договора между национальным заповедником и подразделением УПЦ. Монахам УПЦ предписали покинуть территорию обители.

УПЦ оспорила требование покинуть лавру. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказывал, что последний судебный иск был подан 23 марта, но третий по счету судья взял самоотвод. Позднее его отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.

Милена Костерева