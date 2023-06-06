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Коммерсантъ FM
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Оперштаб Белгородской области назвал ложной информацию о нескольких группах диверсантов в регионе

Оперштаб: неизвестные звонят белгородцам с просьбами задерживать диверсантов в российской форме

Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил оперштаб Белгородской области. Там отметили, что в последнее время жители региона получают звонки с просьбами самостоятельно задерживать диверсантов, которые одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках. Оперштаб призвал не верить этой информации.

«В настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных группах противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках»,— сообщил оперштаб в Telegram.

В сообщении подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с номеров телефонов, зарегистрированных за рубежом.

В последний раз о попытке проникновения двух групп украинских диверсантов на территорию Белгородской области Минобороны сообщало 4 июня. По данным военного ведомства, «по противнику нанесен артиллерийский удар». В результате диверсанты «рассеяны и отошли».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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