«Пекин судит о Вашингтоне не по словам, а по делам»

Представители США и Китая провели 5 июня откровенные и продуктивные переговоры, Вашингтон дал понять Пекину, что будет отстаивать свои интересы — заявление Госдепартамента цитирует агентство Reuters, других подробностей не приводится. Ранее стартовал визит в Китай помощника госсекретаря по делам Восточной Азии Дэниела Критенбринка. Это происходит на фоне взаимных обвинений в обострении обстановки в Тихоокеанском регионе. На прошлой неделе было зафиксировано сразу два инцидента с участием военных двух стран. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, американо-китайские отношения развиваются сегодня по тому же сценарию, по какому развивались несколько лет назад отношения между Россией и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В Пекин прилетела американская делегация во главе с помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Цель визита — прояснить, а по возможности нормализовать, сделать более предсказуемыми отношения с Китаем. Необходимость в этом действительно возникла.

Конфликт между двумя самыми мощными в экономическом плане державами начинает приобретать опасные формы.

На прошлой неделе произошли сразу два военных инцидента. Вначале китайский истребитель совершил, как утверждает Пентагон, «агрессивный маневр» вблизи американского самолета-разведчика над Южно-Китайским морем. А затем корабль Военно-морских сил КНР приблизился на расстояние менее 150 м к американскому эсминцу в Тайваньском проливе, рискуя спровоцировать столкновение.

Как убеждены в Вашингтоне, инициатором обострения в обоих случаях был Пекин. Там, где в прежние времена, в более спокойной международной обстановке, все проходило гладко, теперь каждый раз возникает риск. Китай не только не избегает столкновения — складывается впечатление, что он иногда специально ищет его, как бы давая понять американцам: это наши территориальные воды, зона наших особых интересов, вы здесь чужие, привыкайте к тому, что вы больше не будете чувствовать себя здесь вольготно.

И еще один тревожный сигнал: контакты между властями двух государств в последнее время сведены к минимуму. Отложены на неопределенный срок готовившиеся визиты в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, а также министров финансов и торговли. А на днях в Сингапуре так и не состоялась встреча находившихся там на международной конференции министров обороны Китая и США, несмотря на настойчивые просьбы Пентагона.

На этом фоне неудивительно, что максимально возможным уровнем контактов стала поездка в Китай помощника госсекретаря. Дипломатическая рутина, не более того. Серьезные решения, которые могли бы разблокировать отношения, на таком уровне не принимаются.

В чем причина нынешнего кризиса? Вроде бы на словах представители администрации Байдена стараются не провоцировать Китай, делают примирительные заявления. Но в Пекине, похоже, решили судить не по словам, а по делам. А в том, что касается дел, ситуация выглядит отнюдь не безоблачно. Медленно, но неумолимо Вашингтон создает в регионе сеть антикитайских альянсов, вовлекая туда не только своих традиционных союзников — Японию, Южную Корею, Австралию, но и такие страны, как Индия, Вьетнам, Филиппины. Под давлением США китайский бизнес вытесняют из Европы.

Попытки Пекина выстроить транспортные, логистические маршруты вызывают ожесточенное противостояние Вашингтона. Особенно это касается стран Африки и Азии, которые Китай планирует включить в свой амбициозный проект «Один пояс, один путь». Американцы пытаются убедить власти этих государств изменить позицию, как недавно это сделала Италия — глава ее правительства Джорджа Мелони прислушалась к доводам Вашингтона и объявила о выходе из «Одного пояса, одного пути».

То, что происходит сегодня в американо-китайских отношениях, иногда напоминает отношения американо-российские. Не сейчас, а три-пять-десять лет назад, когда на словах США заявляли о деэскалации, перезагрузке, необходимости сотрудничества, а на деле затягивали на шее Москвы экономическую петлю, вытесняя ее с европейского энергетического рынка, препятствуя строительству «Северного потока-2», вводя санкции, пусть и не столь тотальные, как сегодня, но весьма болезненные.

К чему это привело, мы наблюдаем сейчас. Копившееся недовольство, обида, разочарование, ожесточение вылились в украинский конфликт, во многом ставший российско-американской гибридной войной.

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