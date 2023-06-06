Прокуратура обжаловала приговор Евгению Ройзману по делу о дискредитации ВС РФ

Прокуратура подала апелляцию на приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (внесен в реестр иностранных агентов), признанного виновным в дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщил адвокат политика Владислав Идамжапов. Он отметил, что текст апелляционного представления защите еще не вручили, поэтому требования прокуратуры неизвестны.

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В пресс-службе прокуратуры Свердловской области от комментариев отказались.

Напомним, приговор Евгению Ройзману огласили 19 мая. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал его на 260 тыс. руб. Отметим, именно такое наказание для политика изначально запрашивало гособвинение. Прокурор тогда пояснил, что Евгению Ройзману назначено самое строгое наказание, учитывая, что преступление совершено в старой редакции уголовного закона. Экс-мэр назвал решение суда «оправдательным».

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили за то, что, по данным следствия, 1 июля 2022 года он провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», бывший мэр назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

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