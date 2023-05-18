Ройзману запросили штраф в 260 тыс. рублей за дискредитацию армии

Гособвинитель в ходе прений в Октябрьском районном суде Екатеринбурга попросил назначить бывшему мэру города Евгению Ройзману (объявлен иностранным агентом) в качестве наказания штраф 260 тыс. руб., сообщает корреспондент «Ъ-Урал». Евгения Ройзмана обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 280.3 УК). Приговор экс-мэру огласят завтра, 19 мая, в 14:30 (12:30 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман (признан иностранным агентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман (признан иностранным агентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представитель стороны обвинения указал, что Евгений Ройзман должен быть оштрафован на 280 тыс. руб., однако с учетом срока задержания политика с 24 по 25 августа 2022 года в ходе предварительного следствия размер штрафа следует сократить до 260 тыс. руб.

Защита Евгения Ройзмана в ходе заседания настаивала на недоказанности его вины. «Прошу признать невиновным, вынести оправдательный приговор и признать за ним право на реабилитацию»,— сказал адвокат политика Владислав Идамжапов (цитата по ТАСС).

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана было возбуждено в августе 2022 года. По версии следствия, в июле прошлого года политик, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», провел трансляцию на YouTube. Во время прямого эфира, по словам стороны обвинения, он называл военную операцию России на Украине «войной», а символ Z — «зигой». На время расследования суд избрал Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стримное дело».

Милена Костерева