Избирком любит троицу

Избирательная комиссия Новосибирской области с третьей попытки зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о восстановлении в регионе прямых выборов глав муниципалитетов. Теперь областному заксобранию предстоит оценить законность выносимого на плебисцит вопроса, а самим активистам — собрать почти 22 тыс. подписей в его поддержку. Однако шансы на то, что референдум все же состоится, малы, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

Очередное ходатайство о регистрации инициативной группы было рассмотрено избирательной комиссией на заседании 5 июня. Ранее она дважды отклоняла документы, ссылаясь на ошибки: 5 мая у нее возникли претензии к составу участников, а 17 мая — к расхождению предоставленных ими данных с базой МВД. «Коллеги, это была третья попытка. Действительно, документы оформлены надлежащим образом»,— констатировала в понедельник председатель комиссии Ольга Благо.

Напомним, прямые выборы мэров большинства муниципалитетов Новосибирской области были отменены еще в 2015 году, а в феврале 2023 года заксобрание покончило с оставшимися к тому времени исключениями — выборами в Новосибирске и наукограде Кольцово. 26 апреля горсовет областного центра внес соответствующие изменения в устав муниципалитета.

Как сообщал “Ъ”, о планах провести областной референдум по возвращению прямых выборов еще в марте заявил независимый депутат горсовета Антон Картавин. Первое собрание инициативной группы из 20 человек состоялось 23 апреля, а на следующий день областной избирком получил ее ходатайство о регистрации. Вопрос референдума был сформулирован следующим образом: «Поддерживаете ли вы необходимость принятия нормативно-правового акта… который вносит следующие изменения…: "Глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа, избирается только на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?"».

Как пояснила госпожа Благо, в течение 15 дней решение комиссии будет направлено в заксобрание, после чего областной парламент должен проверить вопрос на соответствие федеральному закону. В случае успеха инициативная группа приступит к сбору подписей, которые также будут проверены избиркомом на достоверность. И только после этого комиссия назначит дату плебисцита.

Согласно региональному закону о референдуме, его инициаторам необходимо за 30 дней собрать подписи 1% избирателей области. На 1 января 2023 года в регионе насчитывалось 2,17 млн избирателей. Таким образом, инициативной группе предстоит собрать 21,7 тыс. подписей. «Сейчас будем общаться с волонтерами, обучать их сбору. У нас уже более сотни записалось во всех районах»,— рассказал “Ъ” Антон Картавин. По его словам, инициативная группа направила письма с просьбой о поддержке всем муниципальным депутатам области и получила уже около 60 положительных откликов.

Впрочем, за последнее десятилетие в Новосибирской области был целый ряд попыток провести референдум (об отмене капитального ремонта, о выделении бесплатных земельных участков, о строительстве платного автомобильного моста через Обь, об избрании глав муниципалитетов на прямых выборах и отзыве мэра), но ни одна из них не увенчалась успехом.

Новосибирский политолог и депутат горсовета Игорь Украинцев считает, что и в этот раз до самого волеизъявления не дойдет — даже если областной парламент посчитает формулировку вопроса законной, а активисты соберут необходимое количество подписей, то комиссия наверняка найдет новые недочеты. «В подписях (которые нужно собрать в поддержку референдума.— “Ъ”) обязательно найдутся какие-то недочеты, неточности, ошибки в паспортных данных, которые позволят еще на этой стадии инициативу развернуть»,— сказал он.

Валерий Лавский, Новосибирск