Приемным комиссиям поставили боевую задачу

Министерство науки и высшего образования РФ дало российским вузам несколько дней, чтобы скорректировать правила приема абитуриентов и создать возможность выпускникам школ Белгородской области поступать в университеты не по результатам ЕГЭ, а в рамках «вступительных испытаний в форме собеседования». Решение вызвано «непростой ситуацией, сложившейся на приграничных территориях». В образовательном ведомстве “Ъ” пояснили, что в рамках вступительных бесед «абитуриенты получают оценку по стобалльной системе, так же, как и по результатам сдачи ЕГЭ». В вузах между тем не спешат комментировать распоряжение, ссылаясь на то, что представители приемных комиссий находятся в отпуске перед началом кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускники перед началом ЕГЭ по математике в одной из российских школ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Выпускники перед началом ЕГЭ по математике в одной из российских школ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник Минобрнауки экстренно разослало во все российские вузы рекомендации внести коррективы «в локальные нормативные акты, устанавливающие правила приема абитуриентов в 2023/24 учебном году». Документ касается приема «лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области», территория которой подвергается обстрелам.

Белгородские выпускники, не сдавая единый госэкзамен, могут быть приняты в высшие учебные заведения после «вступительных испытаний в форме собеседования».

Министерство требует отчитаться о проделанной работе до 8 июня 2023 года.

Перечень школ, одиннадцатиклассники из которых смогут воспользоваться такой возможностью, утвержден Минобрнауки в апреле 2023 года. Помимо Белгородской области в нем фигурируют образовательные учреждения Курской и Брянской областей, однако про них в письме речи не ведется. Напомним, еще в феврале 2023 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что «прорабатывается» возможность получения аттестата без сдачи ЕГЭ для выпускников школ в регионах, граничащих с Украиной, с целью «организовать максимально безопасную сдачу экзаменов». «Это в первую очередь Курская, Белгородская область, меньше проблем в Брянской области по отзывам с мест,— подчеркнул он.— Там действительно очень много ребят, в приграничных регионах, уже долгое время в дистанционном формате находятся». По его словам, этот вопрос также обсуждался в правительстве РФ.

Господин Музаев тогда пояснил, что новый вариант будет касаться тех выпускников школ, которые не планируют сдавать ЕГЭ в этом году. Минпросвещения использовало такой механизм в разгар пандемии коронавируса. В 2021 году ведомство разрешило тем выпускникам, которые не планировали поступать в вузы, не сдавать ЕГЭ. Для получения аттестатов они могли сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам — русскому языку и математике. По словам чиновников, эта форма аттестации намного легче.

В Белгородской области в этом году из школ выпускаются 5243 одиннадцатиклассника.

Ранее региональные власти сообщали, что 3208 выпускников 284 приграничных школ региона обучались в дистанционном формате и теперь имеют возможность выбора: сдавать ЕГЭ или получить аттестат по итогам полугодовых и годовых отметок за последние два года. «После проведения оперативного опроса одиннадцатиклассников стало понятно, что большинство выпускников выбирают сдавать традиционный формат ЕГЭ»,— заявил в конце апреля министр образования Белгородской области Андрей Милехин. Из-за ужесточившихся обстрелов власти решили освободить от сдачи ЕГЭ выпускников школ Шебекинского городского округа. Рассказывая об этом президенту Владимиру Путину на прошлой неделе, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков упомянул, что прорабатывается механизм поступления шебекинцев в вузы без экзаменов.

В Минобрнауки “Ъ” заявили, что решение облегчить поступление выпускников школ Белгородской области в российские университеты на территории всей страны принято «в связи с непростой ситуацией, сложившейся на приграничных территориях Белгородской области совместно с Минпросвещения». «По результатам сдачи вступительных испытаний в форме собеседования абитуриенты получают оценку по стобалльной системе, так же как и по результатам сдачи ЕГЭ»,— рассказали в ведомстве. “Ъ” интересовало также, будут ли меняться в связи с тем, что часть абитуриентов будет поступать после собеседования, контрольные цифры приема в вузы и будет ли предложен стандартный вариант процедуры подобного механизма для учебных заведений.

Ответов на эти вопросы не предоставили и в российских вузах, в которые за разъяснениями обратился “Ъ”. Так, в пресс-службах сразу нескольких столичных университетов сообщили, что специалисты приемных комиссий на данный момент находятся в отпуске перед началом приемной кампании, поэтому сформулировать план действий в образовательных организациях затрудняются.

Полина Ячменникова; Сергей Толмачев, Воронеж