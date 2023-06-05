Главные новости за 5 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Жители трех регионов России отравились напитком «Мистер Сидр», который выпускает самарское ООО «Анди». Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призвало жителей региона отказаться от употребления продукции ООО «Анди». В оперштабе Кубани сообщили, что продукция не поступала в магазины региона.

5 июня в Краснодарском крае начались учебные полеты боевой авиации. Они проходят с использованием боевых средств поражения на полигоне в филиале войсковой части в Ленинградском районе. Учебные полеты продлятся до 9 июня.

В Краснодарском крае из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реках. Больше всего пострадал Лабинский район. В трех станицах муниципалитета запустили установки оповещения населения.

В Лабинском районе из-за подъема уровня воды в реке Щучка и ручье Безымянном эвакуировали детей из лагеря «Мечта». Всего родителям передали 79 детей.

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил восстановить лакокрасочное покрытие Моста поцелуев. Также он поставил задачу привести в порядок ограждения набережной реки Кубань в парке 30-летия Победы.

В Анапе 5 июня ввели запрет на купание на всех пляжах. Причиной стало усиление отжимного ветра.

Госкомпания «Автодор» доработала проект дороги, соединяющей Самаро-Тольяттинскую агломерацию с Краснодарским краем через Саратов и Волгоград. Строительство четырех новых участков магистрали «Юго-Западная хорда» оценили в 2,2 трлн руб.

Ростовский областной суд начал рассматривать дело о смертельном ДТП с участием бывшего кубанского судьи Юрия Захарчевского. В апреле 2020 года он сбил велосипедиста и покинул место ДТП.

Семейную пару с белым лабрадором, которые пропали на Кубани 28 мая, нашли в горах Ставропольского края. Их родственница, которой они оставили своего ребенка, начал бить тревогу, когда супруги перестали выходить на связь.

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