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В Ростове-на-Дону начался процесс над кубанским экс-судьей Захарчевским

Ростовский областной суд начал рассматривать дело о смертельном ДТП с участием бывшего судьи Юрия Захарчевского. Он обвиняется по ст. 125 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека) и ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом сообщает издание 93.RU

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле 2020 года Юрий Захарчевский, будучи судьей Краснодарского краевого суда, сбил 29-летнего Данила Юханов, который ехал на велосипеде. После ДТП судья покинул место происшествия. Пострадавшего Юханова госпитализировали, но он умер спустя несколько месяцев.  Юрий Захарчевский не признает себя виновным и утверждает, что велосипедист нарушил правила дорожного движения, из-за чего якобы и произошла авария.

В январе 2023 года Четвертый кассационный суд определил, что дело будет слушаться в Ростовском областном суде.

Олег Исаев

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