В Лабинском районе из-за вышедшей из берегов реки эвакуировали детей из лагеря «Мечта»

В Лабинском районе Краснодарского края река вышла из берегов и возникла угроза подтопления пути к детскому лагерю «Мечта». В связи с этим детей эвакуировали и отправили домой, сообщил в своем Telegram-канале глава Лабинского района Владимир Забураев.

«Нахожусь в Упорненском сельском поселении, где поднялся уровень воды в реке Щучка и ручье Безымянном. Они вышли из берегов и затопили трассу. Вследствие этого началось разрушение переезда от Сладковского поселения к Упорненскому»,— отметил глава муниципалитета.

Он подчеркнул, что в лагерь были направлены автобусы. Дети оперативно вывезены из зоны подтопления.

В Лабинске на реках Кукса и Неволька также начался подъем воды. Глава города Сергей Шеремет попросил жителей следить за ситуацией.

Татьяна Ручкина

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