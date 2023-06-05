Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани стартовали учебные полеты боевой авиации

В небе Краснодарского края 5 июня начались учебные полеты боевой авиации, сообщили в краевом оперативном штабе.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Фото: пресс-служба Южного военного округа

По информации оперштаба, воздушные учебные полеты авиации с использованием боевых средств поражения на Кубани проходят на полигоне в филиале войсковой части в Ленинградском районе и продлятся до 9 июня.

Во время проведения учебных полетов на территории полигона категорически запрещено находиться гражданским людям.

Власти региона попросили жителей и гостей края с пониманием отнестись к мероприятию и не опасаться громких звуков.

Андрей Пугачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...