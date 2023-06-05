«Автодор» оценил новые участки скоростной автотрассы из Поволжья на Кубань в 2,2 трлн рублей

Для строительства четырех новых участков магистрали «Юго-западная хорда» потребуется около 2,2 трлн руб. Госкомпания «Автодор» доработала проект дороги, соединяющей Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем, сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Новые участки выделили после объединения с другим дорожным проектом — «Меридиан». Их протяженность составит почти 2 тыс. км. 1,5 тыс. км из них пролегают по правому берегу Волги, еще 500 км — это возможное ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря.

Проект скоростной трассы «Юго-Западная хорда», включающей дорогу «Набережные Челны — Тольятти — Саратов — Волгоград — Краснодар» протяженностью 1,6 тыс. км, презентовали в 2020 году. Ее планируют построить в 2027-2035 годах. В январе 2023 года правительство РФ ограничило финансирование проектированием, и сократило выделяемые средства с 15,3 млрд руб. до 4 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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