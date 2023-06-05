В Лабинском районе из-за подъема уровня воды запустили установки оповещения населения

Из-за залпового дождя и подъема уровня воды в реках в станицах Упорной, Владимирской и Зассовской Лабинского района запустили установки оповещения населения. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В станице Упорной в районе лагеря «Мечта» вышла из берегов река Щучка. Из учреждения эвакуировали 79 детей, их на автобусах перевезли в станицу Вознесенскую и передали родителям. В станице подтопило десять придомовых территорий, вода зашла в дома. По улице Лермонтова также был смыт трубный переход.

В станице Зассовской из-за обильных дождей поднялся ручей, а пространство под мостом забило ветками. Это привело к переливу воды через дорогу, вода уходит в поле. Сейчас на месте работает специальная техника для очистки ручья.

Глава Лабинского района Владимир Забураев также сообщил, что начался подъем воды в реках Кукса и Неволька.

«Призываю всех, проживающих рядом, принять все необходимые превентивные меры. В случае подтопления звоните по номеру 112»,— отметил Владимир Забураев.

Татьяна Ручкина

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