Оперштаб: «Мистер Сидр», вызвавший массовое отравление в РФ, не поступал в магазины Кубани

Алкогольный напиток «Мистер Сидр», из-за которого произошло массовое отравление людей в трех регионах России, не поступал в магазины Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Кубани отметили, что по данным единой информационной системы, предприятиям региона отгрузка напитка «Мистер Сидр» не производилась. По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева, департамент потребсферы дополнительно направил во все торговые сети региона рекомендации о немедленном изъятии из продажи опасного напитка, в случае его поставок.

Напиток «Мистер сидр», который выпускает самарское ООО «Анди», вызвал массовые отравления в трех регионах РФ. По последним данным, 16 человек скончались в Ульяновской области и еще двое — в Самарской. СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи также задержали подозреваемого — 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призвало отказаться от употребления продукции ООО «Анди», и в частности «Mr. Сидр». Также предпринимателям, реализующим эту продукцию, ведомство рекомендовало не поставлять напиток в торговые сети.

Татьяна Ручкина

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