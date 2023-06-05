Роспотребнадзор Кубани просит не употреблять «Мистер сидр» после массового отравления

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю призвало отказаться от употребления продукции ООО «Анди», и в частности «Mr. Сидр». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Помимо этого региональный Роспотребнадзор рекомендует предпринимателям, которые реализуют данную продукцию, принять меры по недопущению алкогольного напитка в торговые сети. Ведомство советует гражданам информировать о нарушениях в реализациях данной продукции.

По данным СМИ, от отравления метиловым спиртом, который якобы был в алкогольном напитке, отравились 22 человека в Ульяновской области, два человека погибли в Самарской области, два человека находятся в коме в Удмуртии. Самарский предприниматель, который распространял алкогольный напиток в розничных сетях Самарской и Ульяновской области, задержан. Следком возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Предварительно,

Олег Исаев

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