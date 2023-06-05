Пропавших на Кубани супругов с лабрадором нашли в горах Ставрополья

Семейную пару Полковниченко с белым лабрадором, которые пропали на Кубани 28 мая, нашли в горах Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

28 мая 36-летняя женщина и ее 35-летний супруг оставили свою дочь у родственницы и отправились вместе с собакой на своей машине в Карачаево-Черкесскую Республику для похода в горы. Однако сестра женщины несколько дней не могла дозвониться до пары и обратилась с заявлением о пропаже.

Семейную пару нашли на территории Ставропольского края, где они продолжали свое путешествие. Мужчина и женщина, как и планировали, направились в горы. Из-за отсутствия сотовой связи в труднодоступных местах родственница не смогла им дозвониться. На допросе следователями из СКР по Ставропольскому краю они сообщили, что в отношении них каких-либо противоправных действий не совершалось.

Татьяна Ручкина

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