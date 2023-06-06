Поздравить победителей и подбодрить проигравших

Депутаты Госдумы от «Единой России» получили очередные партийные рекомендации по работе с избирателями во время региональной недели. Помимо ставших уже традиционными тем специальной военной операции (СВО) на Украине и реализации народной программы (партия работает над этим, несмотря на внешнее давление и необходимость решать задачи на новых территориях), в документе нашли отражение итоги партийных праймериз. Парламентариям предлагается поздравить лидеров голосования и подбодрить тех, кто победить не смог. Наконец, единороссам советуют напомнить избирателям о прошедшем 1 июня Дне защиты детей и отметить вместе с ними предстоящий 12 июня День России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты «Единой России» разъехались на предпраздничную региональную неделю не без рекомендаций для общения с избирателями

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутаты «Единой России» разъехались на предпраздничную региональную неделю не без рекомендаций для общения с избирателями

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме перед каждой региональной неделей получают партийные рекомендации по темам для общения с избирателями. “Ъ” ознакомился с материалами, подготовленными для нынешней региональной недели, которая продлится до 11 июня. Единороссам вновь предлагается общаться с народом в рамках таких «смысловых линий», как поддержка семей военнослужащих, обеспечение всем необходимым участвующих в спецоперации земляков, реализация народной программы партии. Депутаты, следуя советам партии, в очередной раз напомнят избирателям про объединяющее чувство патриотизма и актуальность лозунга времен Великой Отечественной войны «Все для фронта, все для победы». Единороссы подробно расскажут жителям регионов о мерах поддержки участников СВО, принятых на федеральном уровне (денежное довольствие, кредитные каникулы, различные льготы и т. д.). Партийцам советуют, рассказывая о народной программе ЕР, подчеркивать, что ее реализация происходит вопреки внешнему давлению. И даже несмотря на то, что партия «направила силы на помощь новым территориям и фактически начала работать на два фронта», народная программа остается главным приоритетом партии. Депутатам рекомендуется сосредоточить внимание на газификации, строительстве детских садов, капитальном ремонте школ и студенческих общежитий, «которые стали возможными благодаря народной программе и поправкам в бюджет от "Единой России"».

На прошлой неделе единороссы подвели итоги предварительного голосования (прошло с 22 по 28 мая), что не могло не найти отражения в рекомендациях для депутатов. Им советуют не только поздравлять победителей, но и подбадривать проигравших, донося до них мысль, что они кадровый резерв и идеологическая опора партии. А победителям помимо поздравлений нужно будет рассказать о нюансах и сложностях предстоящей избирательной кампании. Также депутаты на встрече с участниками предварительного голосования расскажут о том, что праймериз окончательно закрепились в российской политической системе, каждый год растет число не только кандидатов, но и избирателей. При этом «из года в год фиксируется все меньшее число сообщений о нарушениях, больше нет скандалов, связанных с результатами голосования». Депутатам предлагают рассказать о главном кадровом принципе ЕР: «в политику должны приходить новые люди, "незабронзовевшие", с горящими глазами и пониманием, как они хотят изменить мир вокруг себя, улучшить жизнь людей». На этот раз среди победителей праймериз — 51 участник СВО, а также много тех, кто связан с гуманитарной работой партии.

Что касается предстоящего 12 июня Дня России, единороссам советуют рассказывать избирателям, что он появился больше 30 лет назад «как точка отсчета начала новой истории страны» (праздник посвящен принятию Декларации о независимости РСФСР 12 июня 1990 года). «В условиях непрекращающегося внешнего давления на страну День России получил дополнительную актуальность как символ гордости за свою страну, которая единственной на планете бросила открытый вызов несправедливому мироустройству во главе с гегемоном,— говорится в рекомендациях.— Сегодняшняя Россия — это страна, которая готова бороться за свои принципы справедливого миропорядка. Россия остается самобытной, успешной и суверенной страной. Все попытки внешних сил ослабить нашу страну имеют обратный эффект». Предполагается, что депутаты поучаствуют в традиционных региональных партийных мероприятиях по случаю этого праздника: приемах, вручении наград и паспортов молодым гражданам, поздравлениях новорожденных в этот день и т. д.

День России еще только предстоит, а День защиты детей уже был 1 июня, но его тоже нужно отметить, хоть и с опозданием, считают в ЕР. По этому случаю депутатам от партии власти советуют провести приемы граждан по вопросам материнства и детства на площадках региональных и местных общественных приемных. Парламентариям напоминают о важности обратной связи с гражданами, которая позволяет партии получить необходимую информацию «с земли». Тем более забота о семье, защита материнства и детства — «ключевое направление социально-экономической политики государства и народной программы партии», подчеркивается в рекомендациях. Информацию по итогам общения с избирателями единороссам советуют разместить в социальных сетях.

Источник в руководстве партии дополняет, что работа с участниками праймериз — это действительно одна из важных задач для единороссов: «Эти люди уже погрузились в нашу деятельность. И теперь важно не терять их, это наш актив. Мы будем привлекать их и к формированию предвыборных программ, к работе в рамках партийных проектов. Кто-то из них может стать помощниками наших будущих депутатов». Что касается Дня защиты детей, то источник поясняет, что региональная неделя всегда подразумевает какие-то тематические приемы граждан: «А социальная политика и конкретно вопросы материнства и детства — это одна из ключевых тем для партии. Поэтому мы и решили посвятить им серию наших приемов».

Ксения Веретенникова