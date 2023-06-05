В МИД России сообщили о возобновлении инспекции судов по зерновой сделке

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены. При этом чиновник отметил, что Москва не видит перспектив для дальнейшего продления зерновой сделки в июле.

«Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают, на основе тех процедурных правил, которые были одобрены в прошлом году и предполагают, что будет консенсусное решение возникающих проблем. Сейчас эти инспекции возобновлены»,— сообщил замруководителя ведомства, отвечая на вопросы журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ООН в Совместном координационном центре, инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились 4 июня.

Господин Вершинин также добавил, что в российском МИДе пока не видят перспектив продления зерновой сделки, но продолжают консультации по этому поводу. «Мы перспектив для продления сделки не видим. Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года»,— добавил он.

В мае Россия официально продлила участие в зерновой сделке, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва пригрозила прекратить реализацию соглашения после 17 июля, если не будут выполнены ее требования, в числе которых — переподключение Россельхозбанка к SWIFT.

Подробнее о нынешнем статусе зерновой сделки — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Александр Кислов