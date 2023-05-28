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Коммерсантъ FM
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К концу учебного года подготовились материально

Какие подарки родители выбирают для школьников

Четверть родителей школьников в стране готовят подарки детям на окончание учебного года. Согласно данным опроса сети «Мир кубиков», 25% респондентов собираются сделать это независимо от успехов, а вот 20% обращают внимание на успеваемость и ничего не дарят, если у ребенка плохие оценки. Те же, кто хочет отметить окончание учебного года, в качестве подарка в 40% случаев приобретают билеты на отдых и гаджеты. Еще 32% готовы вручить книги, деньги или игрушки.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как отмечает вице-президент компании Inventive Retail Group, управляющей сетью магазинов конструкторов «Мир кубиков», Мария Голенкова за неделю спрос на товары увеличился, в том числе на Lego:

«Мы, безусловно, видим прирост продаж. Традиционно Lego и конструкторы остаются желанным подарком к окончанию учебного года. Неделя к неделе продажи приросли примерно на четверть, примерно на столько же увеличился и трафик. Мы ожидаем, что в конце мая к нам придут за подарками оставшиеся дарители.

Вместе с тем пока уровень спроса прошлого года не восстановился, я бы сказала, что пока мы находимся еще в некотором минусе. Но в целом ситуация выправляется. Также часто среди наших покупателей — родительские комитеты, которые делают подарки всему классу. Ну и, конечно, это сами подростки, потому что иногда они получают в качестве презента деньги от родных.

Как в школы возвращают серебряные медали

Как в школы возвращают серебряные медали

Если говорить о поставках, то сложностей с ними мы не видим совсем. Более того, у нас расширился ассортимент, то есть мы смогли немножко выправить и улучшить их динамику. И это в том числе повлияло и на средний чек, который на данный момент составляет 5,4 тыс. руб. Но я бы не сказала, что он вырос, наоборот, в зависимости от недели либо сохраняется его уровень год к году, либо в некоторые недели мы наблюдаем даже некоторое его понижение».

При этом, согласно данным опроса, четверть россиян считает, что учеба и подарки не должны быть никак связаны. По мнению родителей, это может стать неправильной мотивацией. Те же, кто поздравляет школьников с окончанием учебного года, готовятся потратить значительные суммы. Так, треть россиян собираются купить подарок за 10 тыс. руб., еще 12% отдать до 50 тыс. руб.

“Ъ FM” связался с российскими бизнесменами и поинтересовался, готовят ли они подарки своим детям на окончание учебного года? И насколько дорогими они должны быть?

Инвестбанкир Евгений Коган: «Подарок, конечно, я выбрал. Это будет то, что будет очень приятно получить. Детей всегда надо поздравлять, они должны чувствовать себя любимыми. А дальше уже по возможностям, потому что тут же sky is the limit. Поощрять обязательно нужно. Но, понятно, подарки не должны покупаться по принципу "вот тебе половина земного шара", ни в коем случае. Они должны быть по средствам, и ребенок должен понимать, что родители все-таки потратились, подумали о них. Это важно. Но перебарщивать тоже не стоит».

Основательница сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «Окончание учебного года, конечно, всегда веселая пора для школьников. Они его ждут с нетерпением, и я всегда ребенку дарю что-то в это время. Это работа, и должна быть какая-то компенсация за усилия. Причем я никогда условия не ставлю, что нужно обязательно хорошо закончить учебный год. Я уже приобрела билет в отпуск. Ребенок поедет с нами и будет заниматься своим любимым хоккеем, потому что хочет стать профессиональным спортсменом. Я считаю, что здоровье — самый лучший подарок, а спорт — это здоровье. Поэтому, раз хочет быть хоккеистом, значит, отпуск тоже должен быть спортивный».

Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Каких-то проблем с учебой и оценками нет, поэтому мы так не мотивируем эту историю. Скорее это просто подведение итогов года. Это не подарок, а некое завершение учебного периода. У младшей дочери, которой исполнится 11 лет, планируется поездка вместе с подругой на научную конференцию в Сочи в формате кэмпа, небольшой научной работы, то есть своего рода отдых и возможность подытожить учебный год».

На окончание школы — после 9-го или 11 класса — более половины россиян в качестве подарка собираются оплачивать детям образование или поощрить финансово. Еще треть хотят приобрести путевку или гаджет, а вот 5% полагают, что если возможности позволяют, то сюрприз должен быть более существенным, например, машина или ипотечный взнос.

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Анна Маргулис

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