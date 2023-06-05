Спецслужбы Бельгии изучат информацию об использовании диверсантами поставленного ВСУ оружия в Белгородской области

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо поручил разведслужбам и военным изучить информацию, согласно которой поставленное вооруженным силам Украины бельгийское оружие использовалось диверсантами в Белгородской области России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Де Кроо

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Де Кроо

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, но у меня нет подтверждения»,— сказал господин Де Кроо в эфире телеканала RTBF (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что действует четкое правило: поставляемое Украине оружие должно служить оборонным целям.

Накануне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и министр иностранных дел Аджа Лябиб сообщили, что обратятся к властям Украины с запросом в связи с информацией об использовании поставленного оружия на территории России.

Газета The Washington Post 3 июня со ссылкой на источники сообщила, что при нападении на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая диверсанты использовали винтовки, произведенные в Бельгии и Чехии, а также шведскую противотанковую систему AT-4.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».