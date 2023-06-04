Министр железных дорог Индии объяснил столкновение поездов изменением работы автоблокировки

Причиной столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в индийском штате Одиша стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi, Reuters Фото: Adnan Abidi, Reuters

Электронная блокировка или автоблокировка — система автоматического регулирования интервалов между железнодорожными поездами. Она предотвращает столкновение поездов.

«Мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке»,— сказал господин Вайшнав, его слова приводит агентство Ani. Кто ответственен за систему электронной блокировки и детали произошедшего власти определят позднее, добавил он.

Инцидент произошел 2 июня. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом вблизи индийского города Баласор. В результате с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. По последним данным, число погибших превысило 300 человек, пострадавших — 1100.

Индийские СМИ писали, что, по одной из версий, пассажирский поезд выехал не на ту линию и врезался в стоящий грузовой состав. По другой версии, несколько вагонов поезда сошли с рельсов, после чего произошло столкновение.

Лусине Баласян