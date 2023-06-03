Под Белгородом во время обстрелов ВСУ погибли два человека, еще два получили ранения

В Белгородской области с утра 3 июня под обстрелами со стороны Украины находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате есть двое погибших и еще двое раненых граждан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его данным, в Новой Таволжанке в результате обстрела от полученных травм скончалась пожилая женщина. Еще одна женщина получила осколочные ранения левого плеча и была доставлена в городскую больницу №2. Повреждения получили очередные два дома, в которых выбиты окна и посечены фасады.

Еще одна женщина погибла во время атаки ВСУ на Безлюдовку, она получила множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей был доставлен в травматологическое отделение больницы №2.

После обеда губернатор сообщил об обстреле окраин села Тишанка Волоконовского района. В нем осколками снарядов были выбиты окна в трех частных жилых домовладениях, повреждены газопровод и линия электропередачи. Уже вечером господин Гладков рассказал о последствиях атаки украинских военнослужащих на Грайворонский округ: в нем частично без света остались села Гора-Подол, Глотово, Безымено и Козинка. А в Масловой Пристани Шебекинского округа осколками снарядов были повреждены стеклопакеты в трех частных жилых домах, в нескольких квартирах многоквартирного дома и в здании ФОКа.

Владимир Зоркий