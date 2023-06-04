Новак прибыл в Вену для участия в переговорах ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак прибыл в Вену, передает ТАСС. 4 июня он примет участие в министерской встрече ОПЕК+.

Заседание проходит очно впервые с октября 2022 года, когда страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В апреле ряд стран объявили о добровольном дополнительном сокращении добычи до конца 2023 года — на 1,6 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ будут обсуждать дальнейшее сокращение добычи, сообщали источники Reuters. По информации агентства, будут вестись переговоры о снижении производства на 1 млн баррелей в сутки. Однако два собеседника Reuters отметили, что дополнительное сокращение маловероятно.

О том, кто выиграл от сокращения добычи ОПЕК+,— в колонке Юрия Барсукова «Ъ» «Баррель катится по кругу».

Леонид Уварчев