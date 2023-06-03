Песков: Путин готов к любым контактам для выполнения задач не средствами спецоперации, но Запад не оставляет выхода

Президент Владимир Путин готов обсуждать варианты достижения целей России иными средствами, чем военная спецоперация на Украине. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока Запад не оставляет России иного выхода, кроме проведения СВО.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно. Но те же самые страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют»,— заявил господин Песков.

В конце мая пресс-секретарь президента говорил, что цели спецоперации не изменились и должны быть выполнены.

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Мария Федотова