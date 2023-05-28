Песков: цели спецоперации не изменились и должны быть выполнены

Цели специальной военной операции на Украине, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, не изменились и должны быть выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены»,— сказал господин Песков в программе «Москва.Кремль.Путин». Фрагмент его ответа опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

24 февраля 2022 года, объявляя о начале специальной военной операции, Владимир Путин называл следующие цели: «демилитаризация» и «денацификация» Украины, защита жителей Донбасса от «геноцида» со стороны украинского правительства.

В июне того же года, подчеркнув, что «конечная цель обозначена», глава государства заявил, что по итогам спецоперации необходимо освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие «безопасность самой России». В сентябре господин Путин сказал, что цель спецоперации — ликвидация «антироссийского анклава» на Украине.

В январе 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что «много раз говорил» о целях боевых действий на Украине: «Прежде всего защита людей и прежде всего защита России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян