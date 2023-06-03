Киев выразил Будапешту протест из-за демонстрации карты Украины без Крыма

Временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне в связи с «некорректным» обозначением карты Украины. 30 мая правительство Венгрии опубликовало в YouTube видеоролик с призывом к мирному урегулированию российско-украинского конфликта, в котором была показана карта Украины без Крыма.

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума 2014 года.

«Обозначение Крымского полуострова не входящей в состав Украины территорией противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах»,— говорится в комментарии МИД Украины. Подыгрыш «агрессивной политике» России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, отметили в министерстве.

Венгрия отказывается поставлять оружие Украине и предоставлять свою территорию для его транзита. Будапешт также выступает за смягчение ограничений в отношении России или блокирует их.

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Мария Федотова