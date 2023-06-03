Правительство запретило использовать шипованные шины летом и летние — зимой

Российское правительство ввело запрет на использование шипованных шин летом. Наказываться будет и отсутствие зимних шин в зимний период. Это следует из постановления правительства, которое вступит в силу 1 сентября.

В перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, внесено использование «шин с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», а также отсутствие «зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль)».

Также правительство запретило использовать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем. Запрещается также использование шин с повреждениями и управление транспортом хотя бы без одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес. Сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать водителей при неисправности антиблокировочной системы (ABS).

Все эти запреты определены в качестве неисправностей. По действующему законодательству управление транспортным средством с неисправностями наказывается штрафом от 500 руб. (ст. 12.5 КоАП).

О том, как разрабатывался перечень неисправностей,— в материале «Ъ» «Резину натягивают на штрафы».

Леонид Уварчев