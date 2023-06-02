Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Новой Таволжанки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в село Новая Таволжанка Шебекинского округа прилетело 40 снарядов ствольной артиллерии. В результате пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Оба госпитализированы.

«В Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Пожарные расчеты выдвинулись на место»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Сегодня губернатор сообщил, что 1 июня в Шебекино зафиксировали более 850 прилетов снарядов: самое большое количество прилетов с начала обстрелов. В результате обстрела Новой Таволжанки 1 июня местный житель получил осколочное ранение.

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