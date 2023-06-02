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Коммерсантъ FM
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Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла информацию о его госпитализации

Днем сегодня, 2 июня, Telegram-каналы сообщили о госпитализации председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова. В пресс-службе господина Михалкова агентству «Интерфаксу» опровергли эту информацию. Его супруга сказала, что господин Михалков проходит «плановую проверку».

Никита Михалков

Никита Михалков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Никита Михалков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Режиссер поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку»,— писал Telegram-канал 112. «Данная информация не соответствует действительности»,— сообщили в пресс-службе господина Михалкова. «Жив, здоров, плановая проверка»,— сказала газете «Известия» госпожа Михалкова.

В конце января 2023 года 77-летний Никита Михалков был выписан из больницы, куда попал с гриппом в начале месяца. Тогда сообщалось, что режиссеру потребуется время на восстановление.

Мария Федотова

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