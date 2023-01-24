Никиту Михалкова выписали из больницы

Режиссера Никиту Михалкова, который был госпитализирован с гриппом 5 января, выписали из больницы. В Telegram-канале «Бесогон» опубликовано обращение, в котором режиссер рассказывает, что сейчас он дома, но ему потребуется еще какое-то время на восстановление.

Telegram-канал Baza сообщал, что господин Михалков был госпитализирован с ковидной пневмонией, а врачи оценивали его состояние как тяжелое. Жена режиссера Татьяна Михалкова в беседе с ТАСС 24 января сказала, что ковид у мужа не подтвердился, но отметила, что грипп был «непростой».

Никите Михалкову 77 лет. Он — председатель Союза кинематографистов РФ, обладатель «Оскара», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Сын автора текстов гимна СССР и гимна России, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской.