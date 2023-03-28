Депутат настаивает на очередной проверке тонущего «Кита»

Депутат Государственной думы Михаил Романов не согласен с выводами природоохранных ведомств об отсутствии угрозы загрязнения Невы из-за начавшего тонуть на причале у парка имени Бабушкина плавучего ресторана «Серебряный кит», который с 2000-х годов так и не начал принимать гостей. Господин Романов намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, так как считает, что хозяин дебаркадера недобросовестно эксплуатировал плавсредство и скопил за эти годы немалые долги за аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Неработающий ресторан-дебаркадер «Серебряный кит», стоящий на причале у парка имени Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга, начал тонуть утром 27 марта спустя сутки после начала ледохода на Неве. В Росприроднадзоре сообщили, что угрозы загрязнения реки не наблюдается. Информацию об отсутствии нефтеразлива «Ъ-СПб» подтвердили также в администрации города. Однако депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов пояснил в разговоре с «Ъ-СПб», что не разделяет оптимистичный настрой профильных служб, и указал, что ущерб предстоит оценить, когда пройдет больше времени.

Парламентарий с 2021 года добивается отшвартовки «Кита» в другое место, в том числе из-за несоответствия данного «объекта» архитектурно-градостроительному облику города. «Я бы не делал таких быстрых оптимистичных выводов, что разливов нет. Сейчас их нет, но он [дебаркадер] уходит под воду, он весь проржавел и находится там длительное время, поэтому оценить ситуацию на предмет разливов нужно через какой-то продолжительный период»,— отметил парламентарий.

Господин Романов подготовил запросы в Следственный комитет РФ и Генеральную прокурору, а также в другие профильные ведомства на наличие вреда, нанесенного окружающей среде, и уголовного состава, связанного с нарушениями техники безопасности владельцем дебаркадера — ООО «Фарсэй». По его мнению, на недобросовестность хозяина объекта также указывают долги компании по договору водопользования.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ГБУ «Мостотрест» о взыскании с «Фарсэя» более 4 млн рублей задолженности по арендной плате. А в конце сентября минувшего года на сайте «Авито» появилось объявление о продаже дебаркадера за 35 млн рублей.

Кроме того, по словам депутата, на месте, где пришвартован «Кит», ранее были обнаружены незаконные врезки в электросети. После обращения в Генпрокуратуру и правительство Санкт-Петербурга данные нарушения были устранены.

В комплексе общей площадью 2,8 тыс. кв. м расположены три палубы и трюм с рестораном, банкетным залом и караоке-баром. Ресторан-дебаркадер был построен в нулевые годы для размещения на Москве-реке, затем владельцы пытались пристроить его в акватории Невы — у набережной лейтенанта Шмидта, но получили отказ. У парка имени Бабушкина постройка появилась в 2018 году. Однако за все это время заведение так и не начало работать. При этом из-за своего внешнего вида дебаркадер с самого начало вызывал нервную реакцию общественности.

По данным kartoteka.ru, генеральным директором ООО «Фарсэй» значится Юрий Кавзусь. Бизнесом владеет семья Ашуровых: их доля составляет 80%, еще 20% принадлежит Октаю Бабаеву. Уставный капитал — 6,6 млн рублей.

На данный момент Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации дебаркадера.

Андрей Кучеров