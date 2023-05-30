Лукашенко поручил новому главе Госпогранкомитета создать «мощный кулак» на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил назначенному сегодня, 30 мая, председателем Государственного пограничного комитета Константину Молостову сформировать «мощный кулак» на белорусской границе. Господин Молостов заверил главу государства, что работа в этом направлении уже ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко с Константином Молостовым (слева)

Фото: Сайт президента Республики Белорусь Александр Лукашенко с Константином Молостовым (слева)

Фото: Сайт президента Республики Белорусь

«Маневренные группы должны быть в каждом отряде. Там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов или пограничных групп сможете в нужный момент воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, нападения на страну»,— сказал президент (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко отметил, что вопрос безопасности белорусской границы Госпогранкомитет должен решать совместно с Минобороны и Совбезом. Он подчеркнул, что особое внимание в настоящее время следует уделить пограничным войскам. «Пограничные войска очень много работали в последнее время. Очень много приходилось и с этими нелегалами работать, и убитых мигрантов нам до сих пор выбрасывают через границу поляки и литовцы. Но это господь с ними разберется. Это их проблемы, не наши. Но тем не менее пограничную службу надо поднимать выше»,— добавил он.

О необходимости укрепить границу с Украиной на случай «непредсказуемости, неадекватности, военных действий» Александр Лукашенко заявлял и в начале года. Польские власти, в свою очередь, выражали обеспокоенность в связи с увеличением числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В июне 2022 года Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией. С августа прошлого года до конца января текущего года построено 36,1 км постоянного ограждения и на латвийско-белорусской границе.

Милена Костерева