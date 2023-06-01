Томская гордума рассмотрит проект обращения о возвращении выборов мэра

Вопрос об обращении к законодательной думе Томской области о возвращении в Томске прямых выборов мэра будет внесен в повестку дня сессии городской думы. Она состоится 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Решение, касающееся обращения, было принято советом гордумы, заседание которого состоялось 1 июня. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе думы, а также помощник депутата Игоря Лютаева Галина Сосновских. Господин Лютаев (депутатская группа «Чистый Томск») является автором обращения. По его мнению, из-за несостоявшегося конкурса на пост мэра 11 апреля 2023 года «городской округ остался без главы администрации, что ведет к неэффективному управлению городом».

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 24 мая комиссия по регламенту и правовым вопросам гордумы рассмотрела проект обращения. Тогда автору документа было предложено подготовить текст обращения к заседанию совета думы.

В октябре прошлого года парламент региона утвердил новую редакцию закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области», отменившую прямые выборы мэра Томска. В декабре городская дума внесла соответствующие поправки в устав муниципалитета.

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Валерий Лавский