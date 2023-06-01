Реализовывать программу КРТ в Екатеринбурге планируют ближайшие 20 лет

Программу по комплексному развитию территорий (КРТ) в Екатеринбурге могут реализовывать ближайшие 20 лет. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На сегодняшний день в Екатеринбурге заключены пять договоров КРТ — три жилой территории и два нежилой. «Инвесторы по договорам КРТ жилой застройки приступили к реализации основного этапа — это расселение граждан и снос расселенных домов. Считаю, что мы добились определенных успехов в реализации этого проекта»,— прокомментировал господин Галямов. Он также отметил, что на площадках в границах КРТ расположены 34 многоквартирных дома, из них семь аварийных. Расселению подлежат более 480 жилых помещений, в КРТ участвуют порядка 700 граждан.

«Думаю, что с учетом количества ветхого аварийного фонда программа КРТ в Екатеринбурге может реализовываться ближайшие 15–20 лет. Во всяком случае, мы стремимся к тому, чтобы улучшить жилищные условия максимального количества граждан»,— резюмировал вице-мэр.

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