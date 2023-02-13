Мэрия Екатеринбурга опубликовала список домов, которые снесут по новым проектам КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал два постановления о комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки. Они касаются территорий на улицах Кварцевой и Летчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно документу, в границах ул. Летчиков — пер. Пугачевского под комплексное развитие отдают территорию площадью 17,5 тыс. кв. м. Под снос здесь пойдут семь домов по адресам: Летчиков, 15в, 15а, 15б, 11а, 11, 9, 9а. Дома были построены с 1947 по 1960 годы. В них находится от 8 до 34 жилых помещений. Кроме того на территории снесут или переустроят сооружение электроэнергетики, водопроводные сети, систему водоотведения и другое. Предельный срок реализации программы на данной территории составляет 10 лет.

Как следует из данных второго постановления, в границах улиц Кварцевой — Благодатской — Шишимской — Самолетной под КРТ пойдет территория площадью 9013 кв. м. Срок реализации программы составляет семь лет. Под снос на этой территории пойдут дома по адресам: Благодатская, 70, 68, Можайского, 57, 55, 64. Эти дома были построены с 1946 по 1952 годы, два из них являются аварийными.

На месте снесенных объектов планируется многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка девелоперами, которые выкупят земли на аукционе.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «На снос растет очередь».

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