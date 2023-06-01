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Коммерсантъ FM
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Губернатор Гладков: выпускники из Шебекинского округа сдавать ЕГЭ не будут

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что школьники из Шебекинского городского округа, который сегодня попал под обстрел, сдавать ЕГЭ не будут. Губернатор рассказал, что доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на границе.

«Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов»,— написал губернатор в Telegram.

Из-за участившихся обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины в регионе ранее досрочно завершили учебный год. Вчера детей из Шебекинского городского округа начали вывозить в другие регионы на летний отдых. В последнее время массированные обстрелы привели к гибели нескольких жителей округа и ранениям. Среди раненых есть подростки.

Сергей Толмачев, Воронеж

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