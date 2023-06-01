Глава МИД Германии: НАТО не может обсуждать вступление новых членов в разгар конфликта России и Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не может обсуждать прием новых членов в альянс в разгар военного конфликта России и Украины. Однако она отметила, что «дверь открыта» для тех стран, которые хотят стать членами альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть. Это политика открытых дверей НАТО. На то, что дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса, мы недвусмысленно указали приемом Финляндии и, стоит надеяться, скорым приемом Швеции… Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов»,— сказала Анналена Бербок по прибытии в Осло на неформальную встречу глав МИД стран НАТО (цитата по ТАСС).

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн при этом заявил, что Киев не может рассчитывать на вступление в НАТО, пока продолжается военный конфликт.

«Еще ни разу на протяжении 75 лет существования НАТО страна, где ведутся военные действия, не была принята в альянс. Это и невозможно, поскольку в таком случае в соответствии со статьей пять мы окажемся в ситуации войны между Россией и НАТО»,— сказал он. При этом он выступил за создание Совета НАТО—Украина.

С 31 мая по 1 июня в Осло проходит неформальная встреча глав МИД стран НАТО. Основной темой встречи станет конфликт Украины и России. Это их последняя встреча перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле этого года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осло и соловьи».

Олеся Павленко