Белый дом: повышение потолка госдолга не сократит военную помощь Украине

Сделка администрации президента США Джо Байдена с конгрессменами-республиканцами о повышении потолка госдолга не отразится на финансовой помощи Вашингтона Украине. Об этом сообщила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

На брифинге у Шаланды Янг спросили, повлияет ли договоренность на возможности выделять дальнейшую финансовую помощь Украине. «Я так не думаю»,— ответила глава административно-бюджетного управления Белого дома.

29 мая Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательного соглашения по повышению потолка госдолга. Законопроект о сделке уже опубликован. Потолок госдолга будет повышен до 2025 года. Переговоры о повышении потолка длилась несколько недель.

О параметрах сделки — в материале «Ъ» «Сделка Байдена боится».

Анастасия Ларина