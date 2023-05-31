Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белый дом: повышение потолка госдолга не сократит военную помощь Украине

Сделка администрации президента США Джо Байдена с конгрессменами-республиканцами о повышении потолка госдолга не отразится на финансовой помощи Вашингтона Украине. Об этом сообщила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

На брифинге у Шаланды Янг спросили, повлияет ли договоренность на возможности выделять дальнейшую финансовую помощь Украине. «Я так не думаю»,— ответила глава административно-бюджетного управления Белого дома.

29 мая Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательного соглашения по повышению потолка госдолга. Законопроект о сделке уже опубликован. Потолок госдолга будет повышен до 2025 года. Переговоры о повышении потолка длилась несколько недель.

О параметрах сделки — в материале «Ъ» «Сделка Байдена боится».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...