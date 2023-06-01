«Когда тыл в порядке, легче принимать решения»

Вчера воронежский губернатор Александр Гусев осмотрел в областном центре офис реготделения государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» и дал старт его работе. Какую помощь реготделение сможет оказать участникам СВО и их семьям, узнал корреспондент «Ъ-Черноземье» Олег Мухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионах Черноземья начинают открываться филиалы фонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области В регионах Черноземья начинают открываться филиалы фонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Помещение воронежского реготделения фонда (подобные центры открываются в субъектах после апрельского указа президента Владимира Путина и вчера начали также работать в Орле и Белгороде, а 30 мая — в Липецке, Курске и Тамбове) находится в относительно новом бизнес-центре «Форум» (деловой квартал «Воронеж-сити») на улице Станкевича. На первом этаже организован отдельный вход в серо-оранжевой стилистике бизнес-центра, над которым появилась надпись синего цвета «Защитники Отечества» без каких-либо дополнительных пояснений.

Внутри немногочисленную делегацию военных и более представительную — облправительства во главе с Александром Гусевым встретили сотрудники соцзащиты, которые сейчас переводятся на работу в центр из других областных структур. Помещения реготделения выглядят благоустроенным офисом крупной компании: удобные кресла вдоль стен, длинный коридор с кабинетами, запах новой мебели. На телеэкранах, висящих на стенах, женщины на фоне символики «Защитников Отечества» что-то беззвучно рассказывали. На карте Воронежской области, висящей при входе, отмечены пункты проката «технических средств реабилитации».

Пройдя мимо информационной стойки, губернатор начал осмотр с детской игровой комнаты, где были горка и игрушки. Потом делегация посетила кабинеты службы социальных координаторов: «персональным сопровождением» семей на первом этапе будут заниматься 35 человек, но работу планируется наладить и в районах области (в воронежском филиале помимо координаторов будут трудиться всего семь человек).

В пункте проката «средств реабилитации» стояли коляски и костыли: как объяснили «Ъ-Черноземье» работники центра, они выдаются на время, пока у раненых не отпадет в них необходимость или пока они не обзаведутся своими. Соседнее помещение, именуемое «демонстрационной комнатой с реабилитационным оборудованием для адаптации жилого помещения» и «школой ухода», не производило гнетущего впечатления. Сотрудники центра рассказали «Ъ-Черноземье», что в случаях тяжелых ранений готовы обучать семьи военнослужащих ухаживать и за лежачими, и за потерявшими конечности близкими.

В учебном зале помимо «лекционных» стульев и монитора расположилась учебная кровать с «лежачим» манекеном, учебная коляска и даже учебные столовые приборы.

«Мы готовы обучать всему, вплоть до переучивания с правой руки на левую, если будет такая необходимость»,— рассказали «Ъ-Черноземье» работники центра. В соседней комнате они продемонстрировали правильную организацию кухни для колясочников: под столешницей было пусто, чтобы к рабочей поверхности было удобнее подъезжать. Нашлось в учебном классе место и особому макету туалета — по словам работников, «самому посещаемому месту в доме».

В шкафах висели приспособления, помогающие потерявшим конечности надевать носки, снимать верхнюю одежду с вешалки и открывать окна. «Это помогает жить полноценно»,— заметили сотрудники.

Александр Гусев, осмотрев «гостиную для общения», перешел в кабинет психолого-психотерапевтической помощи. «Это оборудование для работы с пострадавшими»,– показали ему на деревянные фигурки, образцы рисунков, макет городских улиц с двигающимся программируемым автомобилем и другие объекты — казалось, переехавшие из детской игровой комнаты. Позднее сотрудники пояснили, что оборудование нужно для адаптации «к городу», выявления психологических потребностей и для восстановления двигательных навыков конечностей. «А я недавно закончил книжку читать — "Страсти ума"»,– поделился с психологами губернатор. Те выбор главы региона одобрили. Осмотрели гости и кабинет службы занятости, и отделение социального многофункционального центра, и комнату матери и ребенка, и «тихую библиотеку».

В конференц-зале Александра Гусева ожидали несколько ветеранов СВО, переживших тяжелые ранения, но выглядевших торжественно (и в парадных кителях с орденами, и в повседневной форме), а также несколько жен военных. Планировалось чаепитие, но к чаю приглашенные так и не притронулись, а говорил преимущественно губернатор: он предложил оптимизировать работу социальных координаторов, в том числе через увеличение количества сотрудников (всего в регионе планируется обучить до 300 координаторов.— «Ъ»): «Наша задача — оперативно отрабатывать все просьбы».

«Стараемся не отставать от других регионов (в работе фонда.— «Ъ»),— рассказал Александр Гусев.— По формату, мне кажется, мы угадали: есть и комфортные помещения для работы персонала, и помещения, где могут и участники СВО, и члены их семей в достаточно спокойной обстановке получить консультации, помощь. Но главная задача фонда — все же дистанционная работа с семьями. Основные действия, конечно, будут предпринимать органы власти. Ни муниципальные коллеги, ни коллеги из исполнительных органов власти не будут исключаться из этой работы: центр — это лишь проводящий канал. И еще одна задача, которая, как мне кажется, будет решаться успешно (с помощью центра.— «Ъ»),— это набор добровольцев. Когда человек будет понимать, что тыл в порядке, легче будет принимать решения».

Губернатору вторил майор по имени Артем, потерявший часть руки: на его парадном кителе в ряду медалей виднелся орден Мужества и непривычная на современной военной форме золотистая линия нашивки за тяжелое ранение. «Центр нужен военнослужащим, которые, например, как я, получили ранения: многие будут возвращаться и не знать, куда обратиться,— сказал он.— И будет полезен семьям: бойцу намного проще, когда в тылу спокойно — он будет знать, что родственники защищены, и не станет отвлекаться от выполнения задачи».