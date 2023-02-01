Воронежская область готовится внедрить региональную программу реабилитации участников СВО

В Воронежской области завершается подготовка дорожной карты региональной программы реабилитации участников спецоперации и поддержки их семей. Программу субъект внедряет «одним из первых в России», рассказал губернатор Александр Гусев.

Пока документ не поступил на рассмотрение главы региона, но он уже обозначил некоторые направления программы:

медпомощь будет включать диспансеризацию в специальном отделе Воронежской областной больницы №1 и восстановление от тяжелых травм;

соцподержка предусматривает ряд мер по оказанию помощи семьям, в том числе при потере кормильца;

психологическая реабилитация, включающая «работу со всей семьей, если это понадобится»;

помощь в трудоустройстве: «Мужественные люди вряд ли не будут пользоваться спросом на рынке труда. Но мы предложим хорошие по их жизненным обстоятельствам вакансии, в том числе учитывая состояние их здоровья»;

правовые консультации по вопросам выплат и других мер содействия, которые будут оказываться бесплатно;

решение бытовых и иных вопросов в индивидуальном порядке.

По словам Александра Гусева, дорожная карта «будет расписана как минимум на три года вперед»: «Уже сейчас настраиваю подчиненных, общественников, бизнес и всех, кто будет задействован в комплексной реабилитации участников СВО, на работу с двойной самоотдачей».

Какие меры по поддержке участников спецоперации внедряют другие регионы Черноземья — в специальном проекте.

Олег Мухин