РБК: первые онлайн-кинотеатры получили протоколы из-за пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор выявил первые нарушения норм о запрете пропаганды ЛГБТ у онлайн-кинотеатров. Административные протоколы по соответствующей статье (ч. 2 ст. 6.21.2. КоАП) составили в отношении аудиовизуальных сервисов Movix и Peers.TV. Им грозит штраф от 1 млн до 4 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

Роскомнадзор также выявил еще 15 подобных нарушений у десятка других аудиовизуальных сервисов. В ведомстве не сообщили подробностей. «По всем выявленным нарушениям также будут составлены административные протоколы»,— сказал представитель ведомства РБК.

РБК направил запросы представителям «ЭР-Телеком» (владелец Movix) и Peers.TV, сервисам Okko, «Кинопоиск», Start и Kion. В пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier (принадлежит «Газпром-Медиа») заявили, что не получали предупреждений от Роскомнадзора. В «Иви» и Wink отказались от комментариев.

Поправки о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму в октябре 2022 года. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в декабре. По закону устанавливается полный запрет на пропаганду ЛГБТ-отношений вне зависимости от возраста аудитории, а также на их демонстрацию детям. Многие представители книжного бизнеса и киноиндустрии, а также юристы и активисты выступали против принятия закона, указывая на расплывчатость формулировок в документе.

Как книгоиздатели собираются обходить запрет на ЛГБТ-литературу — в материале «Ъ» «Книги распространяются нетрадиционным путем».

Олеся Павленко