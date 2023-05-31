«Никакой капиталки и никакого развития»

Бюджет Екатеринбурга на решение общегосударственных вопросов на 2023 год предлагают увеличить с 4,6 млрд до 4,89 млрд руб. Об этом на комиссии гордумы депутатам сообщила представитель мэрии. В их числе 150 млн руб., которые направят на выборы депутатов в думу. Бюджет на культуру и кинематографию предлагают увеличить на 287 млн руб., до 2,01 млрд руб. Депутат Константин Киселев заявил, что этих средств недостаточно, и нужно увеличить их долю до 4% от общерасходной части, тогда как сейчас она 3,04%. Заместитель мэра ответил, что депутат «не умеет считать», и предложил ему послушать лекцию о формировании бюджета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изменения бюджета Екатеринбурга на 2023 год по разделам «Общегосударственные вопросы» и «Культура, кинематография» депутаты городской думы обсудили на думской комиссии по местному самоуправлению. Как сообщила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева, бюджет на общегосударственные расходы предлагают увеличить с 4,6 млрд до 4,89 млрд руб. «То есть на 280 млн руб. (6%). Часть из них, 45 млн руб., уйдет на изменение оплаты труда младшего обслуживающего персонала и водителей органов местного самоуправления и прочее»,— пояснила госпожа Турунцева. Еще 149 млн руб., согласно докладу, направлены на повышение зарплат главе города Алексею Орлову и другим чиновникам.

На подготовку и проведение выборов депутатов думы Екатеринбурга в бюджете заложено 150 млн руб., добавила госпожа Турунцева. Главным распорядителем этих средств станет Ленинская районная территориальная комиссия. Выборы пройдут в сентябре.

Объем расходов на раздел «Культура, кинематография» предлагают увеличить с 1,9 млрд руб. до 2,09 млрд руб. (+129,7 млн). Анна Турунцева уточнила, что на культуру будет направлено 2,01 млрд руб. (+287 млн руб.). В частности, 108 млн руб. планируется потратить на приобретение и монтаж оборудования для летней эстрады ЦПКиО имени В.В. Маяковского (планируют открыть к 300-летию города). Также предусмотрено увеличение расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры — музеев, библиотек, театров, концертных площадок.

«Когда знакомишься с корректировкой бюджета, внешне все кажется неплохо. Рост по расходной части — 4,2%, рост расходов на культуру — 6,6%. Но когда начинаешь смотреть относительные цифры, видишь другое. По плану расходы на культуру были 2,9% от общерасходной части, сейчас сделали 3,04%. Да, добавили, но это слезы.

Мы неоднократно просили увеличить расходы на культуру до 4% от общих. В итоге все, что добавили, идет не на увеличение, а на удержание штанов. Никакой капиталки и никакого развития»,— сказал депутат Константин Киселев.

Депутат Виктор Сомиков напомнил, что бюджет города сформирован. На его вопрос, в каком разделе нужно уменьшить средства, чтобы прибавить их сфере культуры, господин Киселев ответил: «Давайте думать логично. Когда мы говорим, чтобы поднять культуру до 4%, это не значит, что у кого-то нужно отбирать. Это значит, что изначально при формировании бюджета нужно заложить этот показатель».

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков призвал Константина Киселева освежить в памяти механизмы формирования бюджета.

«Господин Киселев каждый раз вводит в заблуждение как комиссию думы, так и в целом думу. Если человек не умеет считать, ему уже несколько раз объяснили. Нужно убрать федеральные средства, которые носят целевой характер и направлены на национальные проекты. Они не могут быть использованы на иные цели. Без этих средств расходы на культуру значительно превышают 4%»,— пояснил господин Корюков.



Замглавы города напомнил, что методика формирования муниципального бюджета утверждается постановлением регионального правительства. «Ни федеральная, ни областная методики не запрещают выделять из муниципального бюджета столько средств, сколько потребуется для установления доли расходов на культуру в 4% от общих расходов»,— ответил Константин Киселев.

Андрей Корюков предложил депутату обратиться к федеральному собранию и региональному заксобранию с вопросом о дополнительном финансировании, а также предложил провести лекцию для депутатов о формировании бюджета. «Вы, наверное, забыли, какая экономическая ситуация у нас сложная была в 2022 году, какая сложная в этом году. Если вы этого не видите — жаль. Но культура не обижена»,— заключил Андрей Корюков.

Изменения бюджета по этим разделам поддержали восемь депутатов из девяти присутствующих, один выступил против. Очередное заседание думы, на котором депутаты рассмотрят все изменения в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024/25 годов, пройдет 6 июня.

Катерина Якушева