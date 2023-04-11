Депутаты урезали партсписки

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу в сентябре пройдут по новой схеме. Согласно принятым поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Представители системной оппозиции, выступавшие против поправок на всех этапах рассмотрения, перед финальным голосованием решили промолчать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирателям Екатеринбурга в сентябре предстоит избрать на одного депутата гордумы меньше, чем в прошлом созыве

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Избирателям Екатеринбурга в сентябре предстоит избрать на одного депутата гордумы меньше, чем в прошлом созыве

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поправки в Устав Екатеринбурга городская дума рассмотрела на очередном заседании 11 апреля. Изменения предполагают сокращение числа депутатов с 36 до 35 человек. Теперь 25 депутатов будут избираться по мажоритарной системе (одномандатным округам), 10 — по пропорциональной системе (партийным спискам). В прежней редакции действовала равная пропорция: 18 депутатов избирались по округам, 18 — по партспискам. Изменения предполагают увеличение числа заместителей председателя думы — вместо одного вице-спикера их будет два, один — в статусе первого заместителя.

На заседание пришел мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и попросил депутатов поддержать поправки. «Нам предстоит в сентябре выбрать представительный орган. Чтобы соответствовать федеральным трендам, были сформулированы такие предложения»,— заявил глава города. По его словам, изменения позволят избирателям плотнее работать со своим депутатом.

«Если раньше у нас один избирательный округ был примерно 60 тыс. населения, то теперь будет около 40 тыс. человек. Я думаю, что жители вправе принимать решение об организации местного самоуправления на территории Екатеринбурга»,— отметил господин Орлов.

Рассмотрение вопроса прошло почти без обсуждения, представители оппозиции в гордуме не стали выступать с критикой. Для принятия поправок в Устав требовалось одобрение 2/3 парламентариев — 24 голоса. В ходе голосования изменения поддержали 27 депутатов. Против проголосовали Виктория Ивачева и Роман Ступников из КПРФ, Александр Караваев из «Справедливой России», Алексей Холодарев (беспартийный). Воздержался от голосования Константин Киселев («Яблоко»).

Об изменении схемы выборов в гордуму Екатеринбурга стало известно в начале февраля. Тогда группа депутатов «Екатеринбург» во главе с вице-спикером Виктором Маслаковым внесла соответствующий законопроект в законодательное собрание Свердловской области. 22 февраля документ одобрили в первом чтении — поправки в областной Избирательный кодекс поддержали 32 депутата, против выступили семь, еще по три воздержались и не голосовали. 1 марта глава региона Евгений Куйвашев утвердил вносимые поправки.

В конце марта в Екатеринбурге прошли публичные слушания по поводу внесения изменений в Устав города. Несмотря на то, что решение носит рекомендательный характер, на слушаниях возник ажиотаж. В голосовании приняли участие 879 граждан, из них «за» проголосовали 442, «против» — 423, воздержались 14.

На всех этих этапах представители системной оппозиции критиковали изменения схемы выборов. Секретарь регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Андрей Кузнецов заявлял, что низкая явка в Екатеринбурге и сокращение депутатов, избранных по партийным спискам, приведет к повышению влияния «Единой России» в гордуме. «Выборы по одномандатным округам — это соревнования, прежде всего, денежных мешков. И “Единая Россия” в этих соревнованиях объективно чаще выигрывает»,— пояснил секретарь свердловского отделения КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев.

По прогнозам господина Ивачева, по спискам в думу пройдут четыре партии, большинство мандатов получат «Единая Россия» и КПРФ. Только эти две партии, по его мнению, будут бороться за мандаты по округам. «На последних выборах в заксобрание Свердловской области компартия взяла 23% голосов, а ЕР — чуть больше 40%. Но по одномандатным округам ЕР взяла 23 из 25 мандатов, а КПРФ — только два. Это пример того, как округа меняют реальное соотношение симпатий населения и тех депутатов, которые находятся в представительном органе»,— отметил господин Ивачев.

По результатам выборов в гордуму Екатеринбурга в 2018 году, больше всего депутатских мандатов получили представители «Единой России» (19 мандатов, из них шесть по партсписку). За ними шли «Справедливая Россия» (семь), КПРФ (шесть), ЛДПР (три) и «Яблоко» (один). Выборы нового созыва гордумы запланированы на сентябрь 2023 года.

Катерина Якушева