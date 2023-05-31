Лавров посоветовал послу США в ЮАР не лезть в чужие дела

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на утверждения посла США в ЮАР Рубена Бригети о том, республика поставляет вооружения российской армии. Господин Лавров посоветовал послу США «знать свое место» и не лезть в отношения России и Южной Африки.

По словам министра, Россия и ЮАР «являются суверенными государствами, которые выстраивают отношения между собой в полном соответствии с нормами и принципами международного права». Сергей Лавров убежден, что послам США, «наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики».

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то еще раз подчеркну, мы никогда не нарушаем международные нормы»,— утверждает господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).

В декабря 2022 года издание Daily Maverick со ссылкой на источники сообщало, что в порту Саймонстаун находилось российское торговое судно «Леди Р». По данным издания, ночью судно загружали, а территория вокруг судна охранялась вооруженными людьми. В мае Рубен Бригети заявил, что с 6 по 8 декабря 2022 года на базе Саймонстаун был грузовой корабль, который, по утверждению американской стороны, грузили оружием и боеприпасами, после чего он направился в Россию. Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал обвинения бездоказательными.

Лаура Кеффер