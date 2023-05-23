На ПМЭФ-2023 официально запустят сборку автомобилей на бывшем заводе Nissan

Старт работы бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге будет дан на полях Петербургского экономического форума 2023, площадку официально запустит АвтоВАЗ совместно с китайскими партнерами. Об этом рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«В скором времени, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе "Лада Санкт-Петербург" будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна»,— сказал господин Соколов журналистам на полях Российско-китайского бизнес-форума (цитата по ТАСС).

Глава АвтоВАЗа не уточнил, какую модель начнут собирать на площадке, отметив, что сообщит об этом позже.

Напомним, 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала специальной военной операции, приобрел подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставка запчастей передали АвтоВАЗу. Компания намерена выпускать на площадке несколько новых моделей под брендом LADA в ценовых сегментах C и D.

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